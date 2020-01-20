Тегеран, 20 января 2020, 10:55 — REGNUM Власти Ирана остаются приверженным Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе, заявил официальный представитель министерства иностранных дел этой страны Аббас Мусави.
«Иран остается приваженным ядерной сделке», — сказал на пресс-конференции Мусави.
По его словам, для «Ирана важным в рамках СВПД являются реальные действия противоположной стороны, а не декларации намерений».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Германия, Франция и Великобритания запустили механизм урегулирования споров в рамках СВПД (так называемой ядерной сделки с Ираном). В Иране, России и Китае сочли это ошибкой, а в прессе появилась информация, что европейцев вынудил к такому шагу Вашингтон.
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