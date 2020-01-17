Москва, , 12:36 — REGNUM Ситуация вокруг иранской ядерной сделки неприемлема с точки зрения России. Об этом заявил и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января.

«Мы считаем неприемлемым то, что происходит с Совместным всеобъемлющим планом действий», — подчеркнул он.

В частности, Великобритания, Франция и Германия утверждают, что их требования к Ирану направлены на спасение СВПД. При этом британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что нужно отменить сделку, заключённую экс-президентом США Бараком Обамой, и заключить новую, которая устроит действующего главу США Дональда Трампа. Это заявление полностью противоречит тому, о чём говорилось ранее, отметил Лавров.

Однако надежда на прогресс ещё есть, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Москве и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров подводит итоги деятельности дипломатии за 2019 год.

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