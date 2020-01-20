Бишкек, , 10:26 — REGNUM Приостановить рассмотрение уголовного дела о модернизации ТЭЦ Бишкека попросил адвокат Замир Жоошев на заседании Бишкеского городского суда, сообщает 20 января издание 24.kg.

На заседании суда рассматривались апелляционные жалобы адвокатов, защищающих обвиняемых по делу о модернизации ТЭЦ. Адвокат Жоошев заявил, что во время следствия и суда была нарушена презумпция невиновности, так как подозреваемые находились в следственном изоляторе более года.

Арест продолжался без мотивированного определения суда, считает адвокат. Жоошев попросил суд отправить в Конституционную палату обрушение в связи с нарушением уголовно-процессуального кодекса и приостановить рассмотрение дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2019 года Свердловский районный суд Бишкека приговорил бывшего председателя правительства страны Сапара Исаков к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

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