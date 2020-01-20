Москва, , 06:31 — REGNUM Смена либерального правительства Дмитрия Медведева на правительство, лишенное «запаха вестернизации» является важным шагом на пути расхождения России с Западом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Кургинян напомнил, как в бытность Медведева президентом страны, он осудил в прямом эфире телевидения на одном из ток-шоу принятое Медведевым решение, которое позволило НАТО начать бомбардировки Ливии. После этого он не успел дойти до машины из студии, как ему позвонило сразу несколько высокопоставленных представителей российской элиты со словами благодарности, насколько им было омерзительно то, что началось в Ливии.

«Было очевидно, что всю актуальную политическую элиту трясет от ненависти перед этим решением по Ливии. Поэтому, конечно, правительство было в той или иной степени насыщено вот этим вот субстратом вестернизации. Поэтому, смена данного правительства и превращение его в правительство лишенное этого запаха идеологического, мировоззренческого, это тоже серьезное изменение», — заявил Кургинян, добавив, что до конца не ясно, куда двинется этот «корабль», но то, что разошлись с Западом, «как в море корабли» — это очевидно.

Об этом же говорят и достаточно эмоциональные выступления президента России Владимира Путина о том, как Россия «заткнет поганый рот» хулителям истории Великой Отечественной войны.

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