Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. Об этом глава государства сказал на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.

«Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», — сказал Путин.

Сегодня, 18 января, президент России находится в Санкт-Петербурге, где принимает участие в памятных мероприятиях в честь героических бойцов Красной армии, которые прорвали блокаду Ленинграда в этот день в 1943 году и дали жителям осажденного фашистами города надежду на спасение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин пообещал единовременную выплату ветеранам войны в размере 75 тыс. рублей, труженикам тыла — 50 тыс.

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