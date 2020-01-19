Следующую встречу по урегулированию в Ливии готова принять у себя Италия
Следующую встречу по вопросам урегулирования в Ливии «продолжения реализации политического процесса» в данной стране готова провести у себя Италия. Об этом 19 января заявил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, который прибыл на берлинскую конференцию по данной теме.
Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин на конференцию по Ливии
Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Берлин, где он примет участие в международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии.
Путин прилетел в Берлин на конференцию по Ливии.
Саррадж призвал ввести в Ливию международные войска
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж заявил о необходимости введения в Ливию международных сил.
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган планируют провести встречу в Берлине 19 января до начала международной конференции по Ливии.
На конференции по Ливии в Берлине создадут механизм контроля за перемирием
Страны — участники берлинской международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии будут участвовать в механизме по мониторингу прекращения огня в этой стране.
В связи с конференцией по Ливии полиция Берлина усилила меры безопасности
Усиленные меры по обеспечению безопасности предприняты берлинской полицией в связи с проведением в городе международной конференции по мирному урегулированию в Ливии.
Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили процесс мирного урегулирования в Ливии, отметив необходимость создания надежного механизма контроля за режимом прекращения огня в стране.
Глава ПНС потребовал ввести в Ливию миротворцев, чтобы остановить Хафтара
Глава Правительства национального согласия Ливии, контролирующего столицу страны город Триполи, Файез Сарадж потребовал ввести в страну международные силы, чтобы остановить непрекращающиеся попытки маршала Халифы Хафтара, возглавляющего Ливийскую национальную армию, захватить Триполи.
Меркель провела встречу с наследным принцем ОАЭ
Канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Основной темой переговоров была ситуация в Ливии.
Полиция Берлина взяла под усиленную охрану гостиницы, где разместились делегации, прибывшие на конференцию по Ливии.
Согласно flightradar, Владимир Путин через 15 мин приземлится в Берлине.
В Ливию необходимо ввести международные силы, чтобы остановить наступление на Триполи сил маршала Халифы Хафтара, заявил глава правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, перед международной конференцией в Берлине.