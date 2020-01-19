В Берлине сегодня, 19 января, начала свою работу Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта.

Власти Германии, а также других стран, так или иначе участвующих в ливийском конфликте, смогли уговорить лидеров двух противоборствующих сторон — маршала Халифу Хафтара, возглавляющего Ливийскую национальную армию, и Файеза Сараджа, контролирующего Триполи и являющегося главой Правительства национального согласия, принять участие в конференции.

Также в конференции принимают участие президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и государственный секретарь США Майк Помпео.

На встречу на высшем уровне приглашены также представители Европейского союза, Африканского союза и Лиги арабских государств, а также генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш.