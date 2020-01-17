Екатеринбург, , 22:03 — REGNUM Негативную оценку проекту федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» дал уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков в ходе обсуждения в региональной Общественной палате. Он пояснил, что проблема домашнего насилия существует, но для её решения требуются иные подходы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обсуждение проекта закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» в Общественной палате Свердловской области Артур Савин

«Ну конечно формулировки, я совершенно согласен, они ни в какие рамки, конечно, не лезут, с точки зрения юридических практик. Далее профилактика. То, что мы обсуждаем назвать профилактикой можно с большой-большиой натяжкой», — считает детский омбудсмен.

Он уточнил, что профилактика — это недопущение случаев насилия, а в проекте предлагается реакция на осуществлённый факт.

«Что касается защитного предписания. Действительно, ни в какие правозащитные рамки не вписывается единоличное принятие этого решения», — считает Игорь Мороков.

Он подчеркнул, что проблема семейно-бытового насилия — комплексная проблема, связанная с социальными проблемами, такими как бедность и алкоголизм. По его мнению, проект закона не отвечает интересам семьи и не содержит медиативных технологий для примирения сторон.

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Также против данного проекта закона высказались правозащитники из организации «Мужской путь» и присутствовавшие на обсуждении юристы.

Как сообщало ИА REGNUM, обсуждение законопроекта в общественной палате Свердловской области состоялось 17 января. Почти все участники обсуждения высказались против его рассмотрения в Госдуме. По итогам мероприятия будет составлено экспертное заключение.

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