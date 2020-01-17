Екатеринбург, , 18:12 — REGNUM Отрицательный отзыв на осуждаемый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» дал представитель Екатеринбургской епархии РПЦ протоиерей Максим Меняйло в Общественной палате Свердловской области. Он уточнил, что епархия полностью поддерживает выводы Патриаршей комиссии по делам семьи, защиты материнства и детства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Протоиерей Максим Меняйло Артур Савин

Отец Меняйло передал собравшимся приветствие от митрополита Екатеринбургской епархии Кирилла. Он отметил, что согласно выводу Патриаршей комиссии данный законопроект содержит целый ряд правовых дефектов, что делает его принятие недопустимым.

Также протоиерей привёл несколько примеров, которые подтверждают заявленную РПЦ позицию, и подчеркнул, что Церковь выступает против насилия вообще и в семье в частности.

«Этот закон, безусловно, враждебен семье. Этот закон, безусловно, враждебен государству», — подытожил священнослужитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Общественной палате Свердловской области представители, министерств и ведомств, общественных организаций и движений провели экспертизу экспертизу проекта федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Большинство участников предложили не выносить законопроект на рассмотрение в Госдуме.

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