Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Китайские компании, которые будут продолжать закупать иранскую нефть, окажутся под американскими санкциями, заявил 17 января госсекретарь США Майк Помпео в интервью Hugh Hewitt Radio Show.

По словам Помпео, покупками товаров в Иране компании, в том числе китайские, нарушают американские законы.

Напомним, Вашингтон добивается отказала Пекина от покупки нефти у Тегерана.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон дал компаниям три месяца для завершения торговых сделок с Ираном: в начале апреля против тех, кто продолжит торговлю, будут введены санкции.

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