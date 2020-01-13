Вашингтон, , 14:18 — REGNUM

Власти США затягивают торговые переговоры с Китаем, поскольку понимают: как только сделка будет заключена, многое в политике Пекина изменится, причем не в лучшую для США сторону, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 13 января, комментируя заявления министра финансов США.

Как сообщалось ранее, Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон проводит консультации с официальными лицами КНР, предлагая им отказаться от поставок нефти из Ирана. Конечной целью является снижение доходов Ирана от экспорта нефти.

«Ещё какое-то время и в случае с Китаем, и на других направлениях американцам удастся выигрышно для себя использовать свои политические и финансово-экономические преимущества, которые они существенно нарастили после того, как был уничтожен СССР. Конкретные параметры этого «времени» назвать сложно, но это и не столь важно — важна тенденция. А эта тенденция не в пользу США. Возможно, они именно поэтому и затягивают торговые переговоры с Китаем, поскольку понимают: как только сделка будет заключена, многое в политике Пекина изменится. Причем изменится не в лучшую для США сторону.

США стоят перед лицом перспективы потери своих позиций и в Европе. К негодованию Берлина по поводу американских санкций в связи с осуществлением проекта «Северный поток — 2» добавилось негодование Вены. Париж давно возмущён американским нахрапом, хотя и не переходит к существенным ответным действиям. Здесь сказывается то, что я бы назвал «ловушкой ЕС» для политики европейских стран в тех случаях, когда они хотят защитить свой суверенитет: за последние два десятилетия американское лобби в ЕС за счёт новых членов существенно усилилось.

Нашу страну ничто вроде бы формально в ответе на давление со стороны США не ограничивает. Ничто, кроме слабости. Не возьмусь сейчас точно определить, чего в этой слабости больше: финансово-экономической составляющей, отсутствия политической воли, личных завязок, но факт остаётся фактом: дальше разговоров заявления российских властей об ответных мерах не идут.

Впрочем, как мы видим, даже Китай далеко не во всех случаях готов сегодня давать отпор США, хотя иранская нефть ему нужна и расчёт на неё в планах Пекина присутствует плотно.