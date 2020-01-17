Москва, , 16:36 — REGNUM «Поразительно, но сегодня остатки русскоязычного образования на Украине разрушают те, кто сделал себе карьеру и добился успеха в бизнесе исключительно благодаря виртуозному владению русским языком». Так прокомментировала принятие Верховной Радой Украины законопроекта «О полном общем среднем образовании», который радикально ограничивает время преподавания на русском языке в школах Депутат Государственной Думы Елена Панина («Единая Россия»).

По мнению Паниной, этот шаг Верховной Рады — ещё одно звено в цепи позорных эпизодов дискриминации носителей русского языка в странах, находящихся в орбите западного влияния.

«Особый цинизм решения Верховной Рады проявляется в том, что эти положения действуют только в отношении русских, но не будут применяться в отношении носителей «официальных языков ЕС» (венгерского, румынского, польского). По сути дела, это лингвистический апартеид, на крайние проявления которого не решался даже предыдущий состав Рады, наполненный радикальными националистами», — подчеркнула политик.

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