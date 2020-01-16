Киев, , 15:11 — REGNUM Закон о среднем образовании был принят Верховной радой Украины 16 января во втором чтении и в целом, сообщил телеканал 112.ua.

Закон поддержали 327 депутатов. Он предусматривает три варианта изучения украинского языка в школах. Первый вариант касается коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и которые не имеют государства, которое этот язык бы защищало и развивало. Речь идёт, прежде всего, о крымских татарах. С 1 по 11 класс представители таких народов будут изучать родной язык наравне с украинским.

Второй вариант относится к представителям народов, разговаривающих на языках Европейского союза. В начальной школе они будут изучать родной язык наравне с украинским, с пятого класса — не менее 20% учебного времени будет преподаваться на украинском языке, а с девятого класса — 40% времени.

Третий вариант касается представителей остальных «нацменьшинств», то есть, прежде всего, русских жителей Украины. С пятого класса не менее 80% учебного времени будет преподаваться на украинском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил, что его ведомство намерено усилить антикоммунистическую пропаганду в учебных заведениях.

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