Сегодня, 17 января, в пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция и.о. министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

На ней будут присутствовать российские иностранные журналисты. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием.

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