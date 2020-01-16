17 Января
10:26
Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел без перерыва 16 лет, с марта 2004 г. После того как 15 января 2020 г. правительство России ушло в отставку, Лавров продолжил работу в статусе исполняющего обязанности министра. 16 января он заявил, что «всегда честно исполнял свои обязанности» и продолжает это делать.
10:22
После вступительного слова Лавров ответит на вопросы представителей средств массовой информации.
10:19
Мероприятие начнется в 11:00 мск в пресс-центре центрального здания министерства. На пресс-конференцию аккредитованы более 300 журналистов, в том числе представители СМИ из более чем 50 стран.