Москва, , 15:13 — REGNUM Соединенные Штаты и Североатлантический альянс должны прекратить подталкивать Грузию к противостоянию с Россией. Об этом 17 января сообщает Министерство иностранных дел РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что наблюдается наращивание продвинутого политического и военно-технического сотрудничества НАТО и Вашингтона с Грузией.

«Рассчитываем, что в США и НАТО всерьез отнесутся к нашим предостережениям и перестанут, по сути, подстрекать Тбилиси к противостоянию с Россией», — говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, не прозвучавших не пресс-конференции Сергея Лаврова.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 января, в Москве исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров подвел итоги деятельности дипломатии за 2019 год. Так, на пресс-конференции Лавров заявил, что власти США стремятся контролировать распространение оружия массового уничтожения в мире и стремятся не допустить совместной работы и консенсусного принятия решений.

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