Берлин, , 14:59 — REGNUM С рабочим визитом посетит 24 января Турцию канцлер Германии Ангела Меркель, которая проведёт в Стамбуле переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 17 января сообщила на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«По завершении участия (в форуме) в Давосе (23 января) канцлер (Германии) отправится в Стамбул», — заявила Зайберт.

Также она рассказала, что там немецкий лидер проведет переговоры с турецким президентом.

Кроме этого, известно, что в ходе встречи немецкий канцлер по приглашению Германо-турецкой торговой палаты проведёт встречу с представителями бизнес-сообщества и совместно с президентом Эрдоганом откроет кампус Германо-турецкого университета.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Financial Times заявила, что Вашингтон в меньшей степени стал ориентироваться на страны Европейского союза в своей политике.