Берлин, , 16:03 — REGNUM Вашингтон в меньшей степени стал ориентироваться на страны Европейского союза в своей политике. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Financial Times, опубликованном 16 января.

Она отметила, что Германия и другие страны ЕС заинтересованы в добрых отношениях с Соединёнными Штатами. Напротив, со стороны США скорее снижается понимание того, что нужно быть на стороне Европы.

В этом есть структурные причины, хотя политика и связана с персонами, которые её реализуют, добавила канцлер ФРГ. Так, существование многополярного мира более не является «само собой разумеющимся» для главы США Дональда Трампа.

Европе нужно снова определить свою геополитическую роль, заключила Меркель.

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