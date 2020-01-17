Москва, , 14:13 — REGNUM Новый премьер-министр России Михаил Мишустин считает главной задачей правительства реализацию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев встретились 17 января с ушедшим в отставку правительством. Новый председатель правительства поблагодарил Медведева за совместную работу.

«Самое главное на сегодняшний момент — сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию, которым мы все и занимаемся», — обратился Мишустин к членам правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин принял отставку правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым. После на должность премьер-министра он выдвинул главу Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина.

Накануне, 16 января, Госдума дала согласие Владимиру Путину о назначении Мишустина на пост главы правительства РФ. В этот же день российский лидер подписал указ о его назначении на пост премьер-министра страны.

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