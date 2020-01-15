Мишустин оказался преданным болельщиком ЦСКА
Кандидат на пост председателя правительства России Михаил Мишустин болеет за ЦСКА, сообщает портал sport24.ru.
Издание приводит слова Мишустина, сказанные на церемонии вручения золотых медалей хоккейного чемпионата 2015 года. В своей речи он отметил семейную связь с командой.
Глава Крыма Сергей Аксёнов дал оценку кандидату в премьер-министры РФ Михаилу Мишустину.
«Михаил Владимирович — опытный управленец, профессионал высочайшего уровня. Будем работать», — написал Аксёнов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Мишустину не дали мандат на формирование правительства, который по-прежнему будет формироваться на представительской и паритетной основе из числа выдвиженцев крупнейших политических групп, пишет телеграм-канал «Нижегородский олень». Здесь борьба еще вся впереди, новый раунд обнулил статус-кво по распределению министерстких портфелей в правительстве среди членов политбюро. Тем не менее среди ближайших фигур в окружении Мишустина перспективы получить назначение в новое правительство есть у его замовДаниила Егорова, Светланы Бондарчуки Константина Чекмышева.
Президент РФ Владимир Путин с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным.
Михаил Мишустин болеет за ЦСКА.
«Оба моих деда были молодые лейтенанты, все они болели за ЦСКА. Мой папа до ухода из жизни тоже болел за ЦСКА. Моя жизнь прошла вместе с ЦСКА. С самых первых возможностей поехать на выезд поболеть за любимый клуб. Я застал еще Петрова, Харламова и Третьяка. С этим легендарным клубом связаны все наши мечты, достижения и радость всей молодости. Для меня чемпионство ЦСКА — это большой личный праздник», — сказал он на церемонии вручения медалей за чемпионство 2015 года, вспоминает sport24.ru.
Михаил Мишустин
Источник: http://kremlin.ru/
Встреча депутатов фракции КПРФ с кандидатом на пост главы правительства РФ Михаилом Мишустинымсостоится 16 января утром, сообщила депутат Госдумы Вера Ганзя.
«Завтра утром на заседании фракции КПРФ нам будет представлен новый председатель правительства РФ», — сообщила Ганзя в Facebook.
Совет Думы договорился изменить порядок пленарного заседания Госдумы — депутаты будут обсуждать кандидатуруМихаила Мишустина16 января. Об этом сообщила пресс-служба нижней платы парламента.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин собрал внеочередное заседание Совета Думы, в заседании принимает участие кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
В команде Михаила Мишустина выделяют его замов Даниила Егорова, Светлану Бондарчук и Константина Чекмышева, которые могут получить назначение в новое правительство России.
Фракция «Справедливой России» в Госдуме поддержит кандидатуру нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Об этом журналистам заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января.
«Безусловно, это профессионал», — заявил Миронов, отвечая на вопрос, будет ли фракция голосовать за Мишустина в качестве председателя правительства.
Мишустин Михаил Владимирович
Действительный государственный советник Российской Федерации I класса
Дата и место рождения: 3 марта 1966 года, г. Москва
Образование:Высшее. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования».
Специальность, ученая степень, звание: Инженер — системотехник, инженер-исследователь. Доктор экономических наук.
Трудовой путь:
С 1989 г. по 1992 г. — аспирант Московского станкоинструментального института.
В 1992 — 1995 гг. — директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995—1996 годах — заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба.
В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем Министра Российской Федерации по налогам и сборам.
С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
В марте 2008 года М.В. Мишустин стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест») — одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.
6 апреля 2010 года Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина№ 507-р «О руководителе Федеральной налоговой службы» Мишустин Михаил Владимирович назначен руководителем Федеральной налоговой службы.
М.В. Мишустин — автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.
Источник: www.nalog.ru
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