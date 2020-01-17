Москва, , 12:54 — REGNUM Российская сторона поддерживает инициативы США по переговорам с афганским движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Урегулированию в регионе, однако, мешает противостояние Ирана и США, заявил и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января.

Москва старается способствовать процессу диалога между радикальным движением и политическими силами в самом Афганистане, отметил он. Кроме того, существует канал связи, посвящённый этому вопросу, между Россией, США, Китаем и — с недавнего времени — Пакистаном.

«Считаю, хорошо бы к этому каналу подключился и Иран», — сказал Лавров.

Однако в сложившейся ситуации Иран не хочет помогать США в каких-либо вопросах. Политика обвинения Ирана во всех грехах должна прекратится, добавил он.

К сожалению, пока что противоречия между Ираном и некоторыми арабским странами слишком глубоки, мы выступаем за начало диалога между ними, но пока убедить их не удалось, пояснил и. о. министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Москве и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров подводит итоги деятельности дипломатии за 2019 год.

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