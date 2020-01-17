Пекин, , 12:19 — REGNUM Увеличив объем американского импорта, Китай получит в руки мощное оружие для противодействия США, говорится в редакционной статье издания The Global Times.

«Вашингтон использовал огромный торговый профицит Китая с Соединенными Штатами в качестве политического оружия против Пекина. Увеличение объема американского импорта — это запуск процесса демонтажа данного оружия. Увеличение импорта из Соединенных Штатов означает, что в наших руках окажется более мощное оружие для противодействия США», — считают в издании.

Напомним, 15 января Вашингтон и Пекин подписали торговое соглашение первой фазы. Китай взял на себя обязательство увеличить импорт американских товаров и услуг на $200 млрд в течение следующих двух лет.

Несмотря на достигнутое торговое соглашение, США сохранят торговые пошлины в отношении китайского импорта.

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