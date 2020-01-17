Пекин, 17 января 2020, 12:19 — REGNUM Увеличив объем американского импорта, Китай получит в руки мощное оружие для противодействия США, говорится в редакционной статье издания The Global Times.
Напомним, 15 января Вашингтон и Пекин подписали торговое соглашение первой фазы. Китай взял на себя обязательство увеличить импорт американских товаров и услуг на $200 млрд в течение следующих двух лет.
Несмотря на достигнутое торговое соглашение, США сохранят торговые пошлины в отношении китайского импорта.
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