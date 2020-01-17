Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что судебные слушания по делу об импичменте главы Белого дома, начатые накануне в американском Сенате, продлятся недолго. Об этом сообщает The Hill.

«Я думаю, что это (процедура судебных решений) должно пройти очень быстро. Это обман, все это знают», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей США в декабре утвердила две статьи импичмента президенту Дональду Трампу: превышение полномочий и воспрепятствование работе Конгресса. Дело об импичменте Трампа передано в Сенат.

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