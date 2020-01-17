Москва, , 11:33 — REGNUM Сирийские боевики сбегают из лагерей, которые подконтрольны силам Демократической оппозиции Сирии (СДС). Об этом заявил и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января.

«Есть информация, что боевики, содержащиеся в лагерях, подконтрольных силам Демократической оппозиции Сирии, сбегают оттуда, подкупая охрану», — сказал он.

Вместе с тем Лавров отметил, что сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования. Так, утверждены правила работы сирийского Конституционного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Москве и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров подводит итоги деятельности дипломатии за 2019 год.

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