Пекин, , 11:12 — REGNUM Власти Китая приветствуют назначение на должность премьер-министра России Михаила Мишустина, заявил 17 января официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Китай приветствует господина Мишустина в должности нового премьер-министра России», — сказал он на брифинге.

В Пекине выразили надежду, что под руководством Мишустина новое правительство добьется новых успехов в развитии России.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин принял отставку правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым. После на должность премьер-министра он выдвинул главу Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина.

Накануне, 16 января, Госдума дала согласие Владимиру Путину о назначении Мишустина на пост главы правительства РФ. В этот же день российский лидер подписал указ о назначении Мишустина на пост премьер-министра страны.

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