Москва, , 10:13 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин застал всех врасплох, объявив о масштабной дополнительной социальной помощи населению на сумму в 450 млрд рублей в год, уволив и правительство, и своего давнего соратника Дмитрия Медведева, и начав конституционную реформу власти в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя отставку правительства РФ.

«И все это случилось в один день. Масштаб потрясения для элиты в России сродни добровольной отставке Бориса Ельцина в декабре 1999 года. Никто не понимает в какие сроки теперь будут проведены выборы Государственной думы.

Будет ли президент России Владимир Путин исполнять обязанности до 2024 года или новую конструкцию власти внедрят в ближайшие два года.

Что стало причиной таких кадровых решений? Только ли социальное положение населения и плохо реализуемые нацпроекты или были иные причины придворного характера?

Ясно одно — Путин решил ускорить реформу власти и показал, что неприкасаемых для него нет. Он уволил Медведева, разрушив так называемый «тандем Путин — Медведев».

Но и далеко Медведева не отпустил, сделав его своим заместителем в Совете безопасности, который реальной власти не имеет», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост главы правительства РФ.

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