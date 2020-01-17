Берн, , 10:44 — REGNUM Руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин провёл рабочую встречу с директором разведывательной службы Швейцарии Жаном-Филиппом Годеном. Как уточнил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов, встреча состоялась накануне, 16 января, в Швейцарии.

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Среди тем, которые главы спецслужб двух государств затронули в ходе переговоров, — сотрудничество в борьбе с терроризмом.

«Руководители разведок обсудили вопросы взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом и угрозами безопасности двух стран», — приводит ТАСС слова Иванова.

Также Нарышкин обсудил с Годеном ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

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