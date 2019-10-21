Белград, , 23:02 — REGNUM Историческая миссия России заключается в удержании Европы от разрыва с христианским мировоззрением и от попыток обустроить «дивный новый мир» антигуманного содержания, заявил 21 октября в авторской статье в белградской газете «Вечерние новости» руководитель российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин отметил, что Европу приходится удерживать от «окончательного отделения от христианской традиции и от попытки создать на Земле «дивный новый мир».

«Неважно, создан ли он на основе культа расовой исключительности, цивилизационного или технологического превосходства, массового потребления или, например, тоталитарного господства кибертехнологий», — пояснил Сергей Нарышкин.

Поэтому, подчеркнул он, события Второй мировой войны служат яркой иллюстрацией этой исторической миссии России.

Эти трагические и героические события являются «очевидным свидетельством силы разума, скрытого в наших народах, а также способности противостоять самым критическим ситуациям».

Сергей Нарышкин подчеркнул, что порядок, установленный после разгрома и капитуляции нацистской Германии обеспечивал мир и неприкосновенность границ на континенте.

«Отказ от него вне увязки с формированием равнозначной, устраивающей всех системы коллективной безопасности равносилен открытию ящика Пандоры», — особо отметил он.

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