Москва, , 16:25 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост главы правительства РФ, сообщает Кремль.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Путин также подписал указ о назначении экс-главы парвительства РФ Дмитрия Медведева на пост замглавы Совета безопасности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума дала согласие президенту РФ Владимиру Путину о назначении Мишустина на пост главы правительства РФ. Решение принято путем открытого голосования. Кандидатуру поддержали 383 депутата, против «ноль», воздержался 41 депутат.