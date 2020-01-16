Москва, , 14:26 — REGNUM О том, кто войдёт в правительство РФ, говорить пока рано, за исключением того, что можно предположить, что с высокой вероятностью свои посты сохранят самые эффективные и популярные у населения министры Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также руководитель ФСБ Александр Бортников, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя формирование нового правительства России .

«Более корректно предполагать, кто должен уйти. С политической точки зрения и исходя из рейтингов, покинуть правительство должны те, кто несёт ответственность за непопулярные реформы 2018−2019 гг.: «архитектор» этих реформ Дмитрий Медведев уже покинул правительство, но вместе с ним, по логике, должны уйти Антон Силуанов, Максим Орешкин и Максим Топилин.

Ну ещё и Виталий Мутко, который стал притчей во языцех не только в России, но и во всём мире, а также, судя по отзывам в соцсетях, народ требует отставки и министра спорта из-за целой серии допинговых скандалов.

Некоторые пользователи соцсетей ещё хотят замены и министра культуры тоже из-за ряда скандалов («Матильда», мемориальная доска такой спорной фигуре как Маннергейм и т. д.).

Полагаю, что у правительства должно быть меньше вице-премьеров, в том числе вице-премьеров «без портфеля», которые непонятно чем занимаются, кроме того, что получают высокие зарплаты за счёт налогоплательщиков.

В целом можно сказать, что новое правительство будет, скорее техническим, чем политическим, что о досрочных выборах президента либо парламента говорить не имеет смысла, и что из смены правительства пока рано делать далеко идущие выводы, например, о том, что уже дан старт операции «преемник Путина».

Пока думаю, о каких-либо преемниках говорить ещё очень рано, а задачей нового правительства РФ будет активизация работы по национальным проектам и повышение уровня жизни населения. Полагаю, что такой эффективный управленец, как Михаил Мишустин, идеальная кандидатура для того, чтобы стать эффективным премьером-технократом», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, более половины жителей России (54%) одобряют отставку правительства Дмитрия Медведева.

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