Москва, , 12:28 — REGNUM Более половины жителей России (54%) одобряют отставку правительства Дмитрия Медведева, свидетельствует опрос исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Относятся нейтрально к роспуску нынешнего состава правительства 25% опрошенных. Жалеют о смене власти 5%. Затруднились ответить 16% граждан.

Опрос проведен 15 января 2020 года в 331 населенном пункте во всех округах России. Опрошены 1600 старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство под руководством Дмитрия Медведева.

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