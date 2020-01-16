Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Командиры ВС США на иракской военной базе Айн-Аль-Асад в западном Ираке, на которую были нацелены иранские ракеты, заявили 13 января журналистам издания The Washington Post, что они считают, что атака была направлена на уничтожение американского персонала. Этот акт мог бы подтолкнуть две страны к полномасштабной войне.

Журналистам также стало известно примерное количество пострадавших. По меньшей мере два американских солдата были выброшены через окна охранной башни, а несколько десятков американских военнослужащих получили сотрясение мозга в результате ракетных ударов, сообщили военные чиновники на базе.

«Иранские ракетные удары были разработаны и организованы так, чтобы нанести как можно больше потерь», — сказал подполковник Тим Гарланд, командующий оперативной группой «Джазира» и один из самых высокопоставленных чиновников на базе Айн-Аль-Асад в тот день.

Он добавил, что удары были особенно опасны, потому что они приходили волнами, с интервалом до 15 минут между каждым. В течение этих промежутков времени силы быстрого реагирования неоднократно выезжали на место взрыва, чтобы оценить место взрыва и найти коллег, которые, как они опасались, пострадали.

The Washington Postпишет со ссылкой на свои источники в администрации Дональда Трампа, что отсутствие смертельных случаев было решающим фактором в решении президента США не обострять ситуацию дальше. «Все хорошо!», — он написал в Твиттере через несколько часов после нападения. Однако, по мнению американской газеты, общая ситуация по всей базе Айн-Аль-Асад, показания свидетелей и ущерб, нанесенный в нескольких местах, указывают на то, что отсутствие серьёзных жертв было частично вызвано удачей.

ИА REGNUM ранее сообщало о материальном ущербе, который нанёс иранский ракетный удар по базе Айн-Аль-Асад в Ираке.