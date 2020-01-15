Багдад, , 14:52 — REGNUM Журналисты CNN побывали на военной базе Аль-Асад в Ираке и подготовили подробный репортаж. На территории базы разорвалось 11 иранских ракет. Из них 10 ракет упали на той части базы, которую контролируют американцы и военные коалиции, и одна ракета упала на подконтрольной иракцам территории. США и коалиция занимают только одну треть военной базы Аль-Асад.

О ракетной атаке на базу военнослужащие США были извещены заранее. Примерно в 11 часов вечера 7 января 2020 года они уже разместились в бункерах. Вне укрытий остались военные на вышках и пилоты БПЛА, так как после ракетного обстрела ожидался штурм базы наземными силами.

Первые ракеты упали в 1 час 34 минуты 8 января, за ними последовали еще три залпа, разнесенные более чем на 15 минут каждый. Атака продолжалась более двух часов.

CNN сообщает: «Иранские ракеты, использовавшие бортовые системы наведения, сумели разнести в клочья чувствительные американские военные объекты, повредив комплекс сил специального назначения и два ангара, а также жилой блок американских операторов беспилотников».