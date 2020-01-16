Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM Номинальное наделение Государственной думы расширенными полномочиями по утверждению премьер-министра и состава правительства не означает их фактического использования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила 16 января депутат Заксобрания Петербурга, экс-депутат Госдумы нескольких созывов Оксана Дмитриева.

Оксана Дмитриева

По ее мнению, предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию усилят полномочия парламента, насколько это возможно в президентской республике, что она приветствует.

«Получается, что у него все права по бюджету и плюс утверждение премьера и состава кабинета. Но другое дело, как он будет этим пользоваться. Если в конце 1990-х годов Госдума перераспределяла около 30% бюджета, и можно было сказать, что кошелек действительно в руках Госдумы, то сейчас перераспределяются тысячные доли процента. Что далеко ходить: в нашем ЗакСе то же самое — нет не только комплексного влияния депутатов на бюджет, но даже договоры о государственно-частном партнерстве, что должно быть открыто по закону, не предоставляются. У Госдумы в новых условиях будут фактически те же полномочия в отношении правительства, как у ЗакСа в отношении правительства Петербурга. Ну и что?» — задалась риторическим вопросом депутат.

Заметим, петербургский парламент утверждает персональные кандидатуры всех вице-губернаторов по представлению губернатора Северной столицы. Нынешний, как и прошлый созывы Заксобрания, безропотно утверждают всех кандидатов простым большинством голосов «Единой России».

«Так что, с одной стороны — это записанные полномочия, а с другой — их фактическое использование. По букве закона были предложены существенные изменения, даже если это не будет использовано в полной мере. Если каким-то образом необходимость изменений совпала с интересами каких-то групп в Кремле и действующего президента, то хорошо», — заключила Оксана Дмитриева.

Напомним, Владимир Путин предложил внести в Конституцию закрепление и усиление роли Государственного совета, придать Госдуме права утверждать кандидатуры председателя правительства и состав кабинета министров, усилить полномочия Совета Федерации по назначению силовых министров и другое.

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