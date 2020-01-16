Москва, , 10:19 — REGNUM Отставка премьер-министра России Дмитрия Медведева может быть связана не с конституционной реформой, а с новой позитивной социальной программой, которую стремится реализовать Кремль. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 16 января высказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Дмитрий Медведев прокомментировал свою отставку в контексте «фундаментальных изменений» в Конституции. Но, кроме этого, смена премьера может быть связана и с новой позитивной социальной программой, которую сейчас стремится выдвинуть Кремль. Обратим внимание на то, что и основная часть послания президента касается именно социальных вопросов, а на совещании по подготовке данного документа, прошедшем 13 января, в преддверии его оглашения, из вице-премьеров кроме Антона Силуанова присутствовала только Татьяна Голикова, куратор социального блока», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах улучшения качества жизни граждан и конституционной реформе. После его выступления правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, а глава государства предложил на пост премьер-министра руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

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