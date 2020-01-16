Москва, , 09:46 — REGNUM Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин рекомендовал на должность премьер-министра РФ, заявил, что в новом правительстве будут изменения.

«В новом правительстве будут изменения», — сказал Мишустин на встрече с партией «Единая Россия» в Государственной думе.

Он также заявил депутатам, что исполнение послания президента будет приоритетом в его работе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Единая Россия» поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства. Госдума на пленарном заседании в 14:00 мск 16 января обсудит предложенную Путиным кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.

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