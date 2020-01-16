Хабаровск, , 07:34 — REGNUM Комментируя Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, политолог, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов высказал предположение, что губернаторам регионов ничего не останется, как принять новые правила игры, заданные президентом, научиться работать по-новому и брать на себя ответственность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Что происходит сегодня, происходило вчера? В стране есть деньги. Федеральный центр готов вкладывать эти деньги в регионы. А губернаторы их не берут — на строительство объектов социальной инфраструктуры, те же спортивные комплексы, кинотеатры, прочее. Парадоксальная ситуация, не так ли? Тем не менее, она имеет место быть. Почему? Всё просто: главы регионов боятся брать на себя ответственность. Боятся, что построенные объект им не на что будет содержать.

Определенная логика в их действиях есть: бюджеты регионов, по большей части, дефицитные, отягощенные долговыми обязательствами. Сейчас президент пообещал, что регионам компенсируют, например, выпадающие доходы от предоставления налоговых преференций бизнесу. Путин также подчеркнул, что необходимо усилить роль губернаторов, их ответственность. Есть надежда, что главам регионов придётся научиться брать на себя эту ответственность, развивать регионы, строить необходимые людям объекты. Ничего страшного в этом нет. В конце концов, если ты решил стать губернатором — бери на себя весь груз ответственности, ведь люди тебе поверили. Те регионы, губернаторы которых это поняли, работают с федеральными властями, развиваются нормально. Теперь этому предстоит научиться и всем остальным главам российских субъектов, особенно это актуально для Дальнего Востока. Думаю, что тот, кто не поймёт, что времена изменились, должен будет уйти, — считает Даниил Ермилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию. Послание было 16 по счёту и его назвали революционным. Основной упор глава государства сделал на развитие России, повышение качества жизни людей, поддержку семьи и рост рождаемости.