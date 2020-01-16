Идлиб, Сирия, , 01:33 — REGNUM Армия Сирии возобновила военную операцию в провинции Идлиб на севере страны в связи с нарушением террористами условий перемирия, сообщила 15 января радиостанция Sham FM.

«Армейские подразделения возобновили военные действия на юго-востоке провинции Идлиб в ответ на нарушение боевиками соглашения о прекращении огня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операция началась с подготовки подразделений, которые выдвинутся в указанный район для зачистки боевиков.

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Напомним, военная операция в Идлибе проводится с 19 декабря. За это время от террористов было освобождено более 40 сирийских деревень. 13 января из зоны деэскалации начали выпускать мирных жителей, для чего были открыты три гуманитарных коридора.

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