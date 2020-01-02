Дамаск, , 12:24 — REGNUM В ходе работы комиссии по перемирию в Сирии Россией зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня, Турцией — 10 таких случаев. Об этом 2 января информирует Минобороны РФ в своем информационном бюллетене.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 17 фактов открытия огня», — говорится в сообщении Минобороны.

Также в нем указывается, что нарушения перемирия были зафиксированы: в провинции Латакия — шесть раз, в Алеппо — пять раз, в Идлибе — пять раз и в провинции Хама — один случай.

Кроме этого уточняется, что турецкая часть представительства комиссия по перемирию в Сирии зафиксировала 10 случаев открытия огня: в провинции Идлиб — шесть раз и в провинции Хама — четыре раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января минимум три человека погибли, в результате подрыва начинённого взрывчаткой автомобиля в сирийской провинции Ракка.