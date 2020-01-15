Бишкек, , 20:00 — REGNUM Жители Баткенской области Киргизии провели возле Дома правительства Киргизии митинг, поводом для которого послужил очередной вооруженный конфликт на границе с Таджикистаном, передает «K-news».

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Участники акции обратились к властям республики с требованием уволить вице-премьер-министра Жениша Разакова, курирующего вопросы границ, в связи с утерей доверия к нему со стороны населения приграничных территорий.

Также митингующие потребовали придать особый статус приграничным регионам, вернуть институт губернаторства, увеличить численность пограничников и улучшить их оснащение, создать народные дружины для обеспечения безопасности жителей приграничных районов и освободить киргизстанцев, задержанных по подозрению в провокациях во время последнего инцидента на границе с Таджикистаном.

На переговоры с протестующими никто из представителей президента, правительства или парламента Киргизии так и не вышел.

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