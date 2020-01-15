Душанбе, , 10:00 — REGNUM Предварительная информация о работе по таджикско-киргизской госгранице не будет предоставляться средствам массовой информации. Такой пункт содержится в протоколе встречи правительственных делегаций Таджикистана и Киргизии 14 января под председательством вице-премьер-министров двух стран Азима Иброхима и Жениша Разакова.

Как сообщает источник «Азия-Плюс» в составе таджикской делегации, стороны договорились распространять только обоюдно согласованную информацию относительно работы, проводимой по урегулированию пограничного вопроса.

Напомним, встреча, посвящённая вопросам обеспечения мира и стабильности на границе двух государств, состоялась после очередного вооружённого конфликта 9−10 января на спорных участках границы.

Также стороны решили установить освещение и видеонаблюдение на наиболее сложных участках границы с обязательным доступом обеих сторон к видеоматериалам в случае каких-либо пограничных инцидентов.

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