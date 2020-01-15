Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM Укрепление института семьи и стимулирование поддержки семей с детьми — мероприятия направленные на решение главного вопроса России на сегодняшний день — демографического. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил российский политолог, ректор Ленинградского государственного университета имени А.С.Пушкина Станислав Еремеев, комментируя меры, предложенные в послании президента.

По его словам, необходимость укрепления семьи и поддержки многодетных семей — действия, необходимые для увеличению численности граждан РФ.

«Президент говорил, что у нас предвидится увеличение количеств школьников, это же не просто так», — отметил он.

Политолог одобрил идею увеличения суммы материнского капитала, которую можно потратить, в том числе, на решение жилищного вопроса. Также Еремеев поддержал инициативы, которые касаются доступности детских садов и бесплатного питания для школьников младших классов.

«Это все направлено на систематизацию действий всех заинтересованных сторон», — подытожил он.

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