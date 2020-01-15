Москва, , 14:05 — REGNUM Послание президента России Федеральному собранию, прозвучавшее сегодня, 15 января, прокомментировал доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский. По его словам, Владимиром Путиным сделан верный шаг в направлении социальной справедливости.

«К великому сожалению, тема прогрессивного подоходного налога в Послании не прозвучала. Но зато. Первое. Президент предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно с 1 января нынешнего, 2020 года. Второе. Вводится материнский капитал на первого ребенка. Его размер в этом году — 466 617 рублей. Третье. Увеличивается материнский капитал на второго ребенка. Теперь он составляет 616 617 рублей. Четвёртое. Государство при рождении третьего ребенка выплачивает в погашение ипотеки 450 тыс рублей. Пятое. Вводится бесплатное горячее питание для всех школьников 1−4 классов. Такого не было даже в СССР, заявляю ответственно.

В общем и целом, это, безусловно, верный шаг в направлении социальной справедливости. Первый, но, уверен, далеко не последний. Потому как кардинально проблему бедности в семьях с детьми нынешний шаг не устранит», — отметил Никита Кричевский в публикации на своих интернет-ресурсах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 января, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Разговор был начат с проблем и демографии.