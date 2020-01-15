Анкара, , 15:58 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу надеется, что президент России Владимир Путин примет участие в конференции по вопросам мирного урегулирования в Ливии в Берлине, которая намечена на 19 января текущего года. Об этом он 15 января рассказал на пресс-конференции в аналитическом центре SETA в Анкаре.

По словам Чавушоглу, в настоящий период турецкая сторона будет продолжать усилия для мирного урегулирования в Ливии для того, чтобы в стране было установлено постоянное перемирие и началось политическое перемирие.

«Президенты (Турции и России Тайип) Эрдоган и (Владимир) Путин примут участие в саммите в Берлине 19 января. Это знак того, что нам (России и Турции) важен мир в Ливии», — заявил глава турецкого МИД.

При этом ранее в Кремле пообещали заблаговременно сообщить о том, поедет ли президент России на конференцию в Берлине.

Ранее стало известно, что около 2 тысяч своих бойцов отправила на территорию Ливии для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа вооружённая оппозиция Сирии.