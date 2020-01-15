Триполи, , 11:02 — REGNUM Около 2 тысяч своих бойцов отправила на территорию Ливии для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа вооружённая оппозиция Сирии. Об этом 15 января сообщает на своем сайте газета The Guardian.

По данным издания, примерно 650 бойцов вооружённой сирийской оппозиции покинули территорию арабской республики в конце минувшего года и уже прибыли в Триполи, а ещё 1350 бойцов прибыли на территорию Турции 5 января и часть из этого числа в настоящее время обучается в тренировочных лагерях, расположенных на юге страны.

Также сообщается, что позднее эти бойцы станут частью подразделения имени одного из лидеров ливийского сопротивления прошлого века Омара аль-Мухтара и уточняется, что все они подписали с ПНС соглашения сроком на полгода, согласно которым будут получать ежемесячно по $2 тысячи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры по вопросу мирного урегулирования в Ливии, состоявшиеся под эгидой МИД России в Москве 13 января, сразу рассматривались в виде части мирного процесса, который планируется продолжить на предстоящей в Берлине конференции.