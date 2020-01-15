Москва, , 13:28 — REGNUM Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России не может быть ниже прожиточного минимума. Такое правило необходимо закрепить в Конституции РФ. Об этом сегодня, 15 января, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Считаю необходимым прямо закрепить в Конституции, что МРОТ не может быть меньше минимального прожиточного минимума», — сказал глава государства.

Российский лидер напомнил, что это положение уже закреплено в законодательстве, однако, по его мнению, должно быть прописано и в основном законе страны.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года в России минимальный размер оплаты труда составит 12 тыс. 130 рублей, что на 7,5% больше, чем было прежде — 1 января 2019 года данный показатель был установлен на уровне 11 тыс. 280 рублей. Увеличение МРОТ приведет к росту доходов свыше 3 млн человек, трудящихся в государственных и муниципальных учреждениях.

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