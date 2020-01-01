Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, сообщает ИА REGNUM.

Речь идет о ежегодном пересмотре показателя минимального размера зарплаты в РФ. Так, МРОТ в 2020 году составит 12 тыс. 130 рублей, что на 850 рублей выше, чем в 2019 году. Это достаточно существенный рост — так, например, в 2019 году показатель вырос на 117 рублей.

На основе МРОТ рассчитаны все выплаты работникам РФ — соответственно, от увеличения показателя зависят также пособия и отпускные. При этом закон в РФ уже устанавливает, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.