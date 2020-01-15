Москва, , 13:24 — REGNUM Руководители субъектов РФ и иные высшие должностные лица не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство. Такое изменение предложил закрепить в Конституции президент Владимир Путин, выступая 15 января в Москве с посланием Федеральному собранию.

Речь идет о министрах, руководителях федеральных органов и судьях, уточнил он.

Путин также предложил ужесточить требования к кандидату в президенты. Такой человек должен прожить в России не менее 25 лет вместо нынешних десяти и не иметь другого гражданства или вида на жительство.

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