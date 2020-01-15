Москва, , 12:38 — REGNUM Российское правительство и власти регионов должны определить необходимое количество дополнительных школьных мест и внести изменения в нацпроект «Образование». Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая 15 января в Москве с посланием Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что количество школьников значительно выросло по сравнению с 2010 годом. Теперь оно составляет 19 млн человек.

«Прошу правительство совместно с регионами определить — сколько необходимо дополнительных школьных мест», — заявил Путин.

Он отметил также, что всем школам нужна необходимая инфраструктура и отлаженное снабжение качественными продуктами. В ряде регионов, где это технически возможно, с 1 сентября 2020 года школьники будут получать бесплатное горячее питание.

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