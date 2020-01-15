Нур-Султан, , 10:41 — REGNUM Изменения в соглашение с Россией об аренде полигонов на территории Казахстана планирует внести министерство обороны республики. Об этом 15 января заявил первый заместитель министра обороны Казахстана Мурат Бектанов, сообщает ТАСС.

По его словам, оборонное ведомство Казахстана вносит предложения по изменениям соглашения в той части, которая касается безопасности территории и объектов в республике.

Бектанов напомнил о падении части российской ракеты в Актюбинской области. По его словам, компенсация возможна только при нанесении ущерба, который в настоящее время оценивает комиссия.

Напомним, 11 января в министерстве обороны Казахстана сообщили, что во время учений испытательного центра Минобороны РФ на территории Актюбинской области упали части российской ракеты. Позднее, 14 января, в министерстве уточнили, что произошло падение частей геофизической ракеты.

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