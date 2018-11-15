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Казахстан предъявил России акт оценки ущерба от падения ракеты «Союз-ФГ»

Политика

Казахстанская сторона оценила ущерб от падения ракеты-носителя и заражения территорий в районе падения частей ракеты

Астана, 15 ноября 2018, 12:59 — REGNUM  Казахстан предъявил России расчет по затратам, которые понесла лаборатория, оценившая ущерб от падения ракеты-носителя «Союз ФГ», сообщает 15 ноября издание Informburo со ссылкой на председателя комиссии по изучению последствий аварии Юрия Ильина.

Казахстанская сторона оценила ущерб от падения ракеты-носителя и заражения территорий в районе падения частей ракеты. Затраты связаны с проведением в лаборатории замеров заражения и оценкой территорий.

В результате исследований установлено, что предельно допустимых концентраций отравляющих веществ в районе падения ракеты не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-10». Авария произошла из-за нештатной работы датчика разделения первой и второй ступеней.

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Падения космических аппаратов
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