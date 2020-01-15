Екатеринбург, , 07:58 — REGNUM В Екатеринбурге закончилась внеплановая проверка по обращению врачей Областной детской клинической больницы (ОДКБ). Соответствующий официальный ответ министерства здравоохранения Свердловской области получили обратившиеся медики, сообщает информационный портал Е1.

В документе указано, что полученные результаты проверки находятся в процессе обработки. А выводы и предложения будут представлены на предстоящей встрече с коллективом медицинского учреждения.

Отметим, что дата встречи пока не указана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 113 врачей ОДКБ написали обращение в правительство Свердловской области с жалобой на низкие заработные платы. Они потребовали увеличить ставки медперсонала и предложили ряд мер по трудовым нормативам и контролю распределения стимулирующих выплат.

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